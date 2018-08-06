Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' değerlendirmesi

Merkez Bankası enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak "Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Merkez Bankası beklentilerin altında yüzde 0.55 artan ve yıllık bazda yüzde 15.85 ile 2003 bazlı serinin zirvesine yükselen TÜFE'ye ilişkin açıkladığı Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunda şöyle dedi:

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"Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0.55 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.46 puan yükselerek yüzde 15.85 olmuştur. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan gelmiştir. Bu kalemde alt gruplar geneline yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Gıda fiyatlarının yıllık artış oranı hız kesmekle birlikte yüksek seyretmiştir. Turizm sektöründeki canlı seyir, bağlantılı gruplarda fiyat artışlarını desteklemektedir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artarken ana eğilimleri yüksek seviyesini korumuştur."

Öte yandan TCMB elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini de belirtti.

Konutta tüketilen doğalgaz ve elektrik fiyatları Ağustos ayı başından geçerli olmak üzere yüzde 9 artırılmıştı. Ekonomistler elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zammın enflasyona etkisini 35-40 baz puan aralığında hesaplıyor. Zam TCMB'nin geçen hafta açıkladığı yüzde 13.4 seviyesindeki yıl sonu tahmini içerisinde yer alıyor.