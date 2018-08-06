Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldü.

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda (ZK) Rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldüğünü, bu değişiklikle yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceğini açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürülmüş olup... Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.

##$HABER_1448180$##

TCMB açıklaması öncesi 5.1850 civarında işlem gören dolar/TL açıklama ile birlikte 5.16'nın altına gerilese de etki kısa süreli oldu ve kur yeniden TCMB açıklamaları öncesi 5.18'li seviyelere yükseldi.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve iki ülkenin karşılıklı yaptırım açıklaması ardından gergin Türkiye-ABD ilişkileri baskısıyla TL negatif ayrışırken, dolar/TL bugün yeni tarihi zirve olan 5.19 seviyesini aşmıştı.