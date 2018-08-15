Merkez Bankası'na yeni atama
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Uğur Namık Küçük atandı.
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) Uğur Namık Küçük atandı. Reuters'da yer alan habere göre; atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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