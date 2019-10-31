Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini revize etti | Ekonomi Haberleri

-2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 57,7 dolar (önceki 62,6 dolar)

-2020 yılı için gıda enflasyon tahmini %11,0 (önceki %11,0) -2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 63,4 dolar (önceki 65,0 dolar)

-2019 yılı için gıda enflasyon tahmini %10,0 (önceki %15,0)

-İşgücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

-Mal ve hizmet ihracatı artmaya devam etti.

-İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü.

-TÜFE'nin ekim'de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

-3.çeyrekte fiyatlama davranışına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti.

-Yıllık enflasyondaki düşüş güçlü baz etkisiyle birlikte tüm alt gruplara yayıldı.

-Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.

-Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi.

-Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.

-Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir

-Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Uysal'ın açıklamaları şöyle:

TCMB Başkanı Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'na ilişkin açıklamada bulundu. Uysal "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir" dedi.

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