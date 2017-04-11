Merkez Bankası swap ihalesi düzenledi

Merkez Bankası 1.25 milyar dolar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gelen teklif tutarı olan 1 milyar dolar verdi.

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 1 miyar dolar verdi.

TCMB geçen hafta Perşembe günü ihalede tutarı 250 milyon dolar artırarak 1.25 milyar dolara yükseltmişti. İhalede tutar bugün de 1.25 milyar dolar olarak belirlenirken, 1 milyar dolar teklif geldi.

TCMB depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11.75, dolar faiz oranını ise yüzde 1 seviyesinde tuttu.

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TCMB ilk olarak 18 Ocak'ta 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmış, tutarı 27 Ocak'tan 5 Nisan'a kadar ise 1 milyar dolar olarak belirlemişti.

Öte yandan ilk ihaleyi yüzde 8 faiz oranı ile açan ve sonraki her ihalede TL faizi kademeli olarak artıran TCMB, 26 Ocak'tan 16 Mart'a kadar TL faizini yüzde 11 olarak belirlemişti. Bu tarihten itibaren TL faiz oranı yüzde 11.75 seviyesine yükseltildi.

Bankaların TCMB'ye bugün yaklaşık 1 milyar dolar tutarında dönüşü bulunuyor.

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları bu adım TCMB'nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.