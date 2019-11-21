Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 409 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 623 milyon dolar artışla 78 milyar 53 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 75 milyar 430 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 214 milyon dolar azalışla 26 milyar 606 milyon dolardan 25 milyar 392 milyon dolara indi.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 409 milyon dolar artarak 102 milyar 36 milyon dolardan 103 milyar 445 milyon dolara yükseldi.

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