Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 292 milyon dolar artarak 105 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 1 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 230 milyon dolar azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 78 milyar 504 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 522 milyon dolar artışla 26 milyar 481 milyon dolardan 27 milyar 3 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 292 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolardan 105 milyar 277 milyon dolara yükseldi.

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