‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası rezervleri geriledi

03.10.2019 - 15:37
Merkez Bankası rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 333 milyon dolar azalarak 101 milyar 706 milyon dolar oldu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 529 milyon dolar azalışla 75 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 77 milyar 184 milyon dolar seviyesindeydi.

##$HABER_1457773$##

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar artışla 25 milyar 855 milyon dolardan 26 milyar 51 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 333 milyon dolar azalışla 103 milyar 39 milyon dolardan 101 milyar 706 milyon dolara geriledi.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.784 Değişim: -0,70% Hacim : 8.501 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 102.062 03.10.2019 Yüksek 104.768
Açılış: 103.885
5,6890 Değişim: -0,19%
Düşük 5,6682 03.10.2019 Yüksek 5,7139
Açılış: 5,7001
6,2550 Değişim: 0,08%
Düşük 6,2126 03.10.2019 Yüksek 6,2755
Açılış: 6,2502
275,43 Değişim: 0,15%
Düşük 272,91 03.10.2019 Yüksek 278,40
Açılış: 275,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.