Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 105 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 448 milyon dolar azalışla 105 milyar 23 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 18 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 407 milyon dolar azalarak 87 milyar 14 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 87 milyar 462 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 41 milyon dolar artarak 17 milyar 968 milyon dolardan 18 milyar 9 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalışla 105 milyar 430 milyon dolardan 105 milyar 23 milyon dolara düştü.

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