Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar artışla 115 milyar 778 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 9 Mart ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 273 milyon dolar artarak 90 milyar 576 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Mart ile biten haftada 89 milyar 303 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 107 milyon dolar artışla 25 milyar 95 milyon dolardan 25 milyar 202 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar artışla 114 milyar 398 milyon dolardan 115 milyar 778 milyon dolara çıktı.

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