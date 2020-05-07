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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

07.05.2020 - 15:00
Merkez Bankası rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar dolar artarak 33 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 204 milyon dolar azalışla 86 milyar 447 milyon dolardan 86 milyar 243 milyon dolara düştü.


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