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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

09.04.2020 - 17:03
Merkez Bankası rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 833 milyon dolar azalışla 58 milyar 248 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 64 milyar 81 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 19 milyon dolar azalarak 31 milyar 325 milyon dolardan 31 milyar 306 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 852 milyon dolar azalışla 95 milyar 406 milyon dolardan 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.


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