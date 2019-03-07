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Merkez Bankası rezervleri 7 ayın zirvesinde

07.03.2019 - 15:13
Merkez Bankası rezervleri 7 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 100 milyar 65 milyon dolarla son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 26 milyon dolar azalışla 79 milyar 96 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Şubat ile biten haftada 79 milyar 122 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 420 milyon dolar artarak 20 milyar 549 milyon dolardan 20 milyar 969 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 394 milyon dolar yükselişle son 7 ayın zirvesi konumundaki 100 milyar 65 milyon dolara ulaştı.


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