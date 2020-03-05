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Merkez Bankası rezervleri 21 ayın en yüksek seviyesinde

05.03.2020 - 15:47 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın en yüksek seviyesinde | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolarla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30 milyar 411 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.


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