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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

17.03.2020 - 12:53
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi. İhaleye 44 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

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