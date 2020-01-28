Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 19 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

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