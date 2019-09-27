Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 24 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

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