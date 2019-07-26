‹ Önceki Haber Bitcoin 10 bin doların altında Bitcoin 10 bin doların altında Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz indirimi' değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz indirimi' değerlendirmesi

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

26.07.2019 - 12:11
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 32 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 49 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Bitcoin 10 bin doların altında Bitcoin 10 bin doların altında Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz indirimi' değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz indirimi' değerlendirmesi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.027 Değişim: 0,96% Hacim : 4.966 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 101.546 26.07.2019 Yüksek 103.259
Açılış: 102.272
5,6312 Değişim: -1,25%
Düşük 5,6125 26.07.2019 Yüksek 5,7083
Açılış: 5,7023
6,2759 Değişim: -1,36%
Düşük 6,2596 26.07.2019 Yüksek 6,3692
Açılış: 6,3626
257,91 Değişim: -0,54%
Düşük 256,07 26.07.2019 Yüksek 260,26
Açılış: 259,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.