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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

17.09.2020 - 15:07
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 15 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi. İhaleye, 18 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,29, 11,33 ve 11,55 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,90, 11,95 ve 12,19 seviyesinde gerçekleşti.


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