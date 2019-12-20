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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

20.12.2019 - 12:22
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi. İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.


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