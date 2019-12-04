Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 991 lira verdi. İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

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