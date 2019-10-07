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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

07.10.2019 - 12:08
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.


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