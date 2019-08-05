Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 10 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,74 seviyesinde gerçekleşti.