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Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

06.04.2017 - 10:51

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu. Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün de sıfır olarak belirledi.

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Bir bankacı, "Zorunlu karşılık tutulmasının 14 günlük döneminin sonu bugün. Piyasanın fazla likidite ihtiyacı yok ancak referandum yaklaşıyor, önümüzü görmek çok zor bu ortamda. Yarın ya da haftaya fonlama maliyeti ne olacak belirsiz. Böyle bir ortamda piyasa geç likidite penceresi imkanı ile ihtiyacından fazla borçlanıyor" dedi.

Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

Dün yüzde 11.47 seviyesinde olan ortalama fonlama maliyetinin bugün de yüzde 11.45-11.50 aralığında oluşması bekleniyor.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,348.8 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından 56,838 milyon TL, GLP repo imkanından 23,383 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 1,423.8 milyon TL oldu.

TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla dönüşü bulunmuyordu.

TCMB verilerine göre, piyasa 70,243.9 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 15,933.5 milyon lira oldu. Piyasa dün 69,841.9 milyon lira eksi rezervle açılmış,bankaların serbest depo bakiyeleri 18,576.7 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.


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