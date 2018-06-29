Merkez Bankası reeskont işleminde iskonto faizini belirledi
Merkez Bankası reeskont işleminde iskonto faizini yıllık yüzde 18.50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini ise yıllık yüzde 19.50 olarak belirledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işleminde iskonto faizini yıllık yüzde 18.50, avans işlemlerinde uygulanacak faizini ise yıllık yüzde 19.50 olarak tespit etti.
Reuters'in haberine göre; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli olacak.
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