Merkez Bankası PPK toplantı özetini açıkladı

Merkez Bankası tutanaklarında, Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kurulun 7 Mart'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,73 arttığı ve yıllık enflasyonun 0,09 puan azalarak yüzde 10,26 olduğu hatırlatıldı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun enerji ve temel mal gruplarında gerilediği, gıda ve hizmet gruplarında ise yükseldiği belirtildiği özette, enerji enflasyonundaki düşüşte petrol fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra göreli olarak istikrarlı seyreden döviz kurlarının etkili olduğu vurgulandı.

Özette, temel mal yıllık enflasyonunda sınırlı bir yavaşlama izlendiği, gıda enflasyonunun hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak yükseldiği kaydedildi.

Bu gelişmeler sonucunda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki düşüşün sınırlı kaldığı, ana eğilimlerin ise yüksek seviyesini koruduğu bildirilen özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

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"Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 1,51 puan yükselerek yüzde 10,27 olmuştur. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarının yanı sıra süt ve kırmızı et fiyatlarındaki artışlar sonucu yüzde 6,71'e yükselmiştir. Bu gelişmeler, işlenmiş gıda fiyatlarını da olumsuz etkilemiş, grup yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu grupta peynir ve diğer süt ürünleri, katı yağlar ve işlenmiş et ürünlerinde belirgin fiyat artışları kaydedilmiştir. Ayrıca Ekmek Tebliği'nde yapılan değişikliğin etkisiyle yükselen ekmek fiyatları ile bazı içeceklerden ÖTV alınmaya başlanması sonucu artış kaydeden alkolsüz içecek fiyatları da işlenmiş gıda enflasyonunun yükselişinde etkili olmuştur."

Özette, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki ılımlı seyre bağlı olarak enerji fiyatlarının şubat ayında yüzde 0,58 azaldığı, grup yıllık enflasyonunun yüzde 6,92'ye gerilediği hatırlatıldı.

"ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR"

Toplantı özetinde, hizmet grubu yıllık enflasyonunun geçen ay 0,14 puan artışla yüzde 9,37 olduğu belirtilerek, "Bu yükselişte paket tur ve sağlık hizmet ücretlerine bağlı olarak artan diğer hizmetler grubu etkili olmuştur. Diğer yandan bu grupta yıllık enflasyon kira, lokanta-otel ve haberleşme gruplarında görece yatay seyretmiş, ulaştırma hizmetleri ise yavaşlama eğilimini sürdürmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Şubat ayında temel mal grubu yıllık enflasyonunun 0,65 puan azalarak yüzde 14,93 olduğu anımsatılan özette, şunlar kaydedildi:

"Yıllık enflasyon, bu grubun tüm alt gruplarında gerilese de yüksek seviyesini korumuştur. Giyim yıllık enflasyonunda birikimli maliyet gelişmelerinin yanı sıra toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin etkisi izlenmiştir. Dayanıklı mal fiyatları mobilya ve otomobil kalemlerine bağlı olarak aylık bazda yükselmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyonu baz etkisiyle gerileyen diğer temel mallar grubunda fiyatlar, konutun bakım-onarımı ve ilaç kalemleri kaynaklı artış kaydetmiştir. Şubat ayı ortasında ilaç fiyatlarında uygulanan referans döviz kuruna bağlı olarak gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan etkisinin mart ayına da yansıyacağı not edilmelidir."

Özette, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği, ana eğilime ilişkin göstergelerin katılık sergilediği, çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği vurgulandı.

"İÇ TALEP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Özette, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtildi. Özette, geçen yılın son çeyreğinde sanayi üretiminde artışın bir miktar ivme kaybederek sürdüğü ancak bu durumun başta mobilya olmak üzere vergi teşviklerine konu olan sektörlerin faaliyetindeki yavaşlamadan kaynaklandığı, diğer sektörlerde ivme kaybının gözlenmediği kaydedildi.

Anket göstergelerinin, ocak ve şubat aylarında sanayi üretiminin alt sektörler genelinde güçlü seyrettiğine işaret ettiği aktarılan özette, hizmet ve ticaret sektörlerine ilişkin göstergelerin ılımlı seyrini koruduğu, turizm sektöründeki toparlanmanın iktisadi faaliyeti desteklediği belirtildi.

Özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İç talep büyümeye devam etmektedir. Dördüncü çeyrekte, özel tüketim büyümesinin beyaz eşya ve mobilya sektörlerine uygulanan vergi indirimlerinin sona ermesi sonrası bir miktar hız kesmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, mevcut göstergeler makine-teçhizat yatırımlarında üçüncü çeyrekte gözlenen toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Başta Avrupa Birliği bölgesinde iyileşen büyüme görünümü olmak üzere küresel ölçekte gözlenen toparlanma eğilimiyle birlikte dış talepteki artışın ve dış piyasalarda pazar çeşitlendirme esnekliğinin ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. İktisadi faaliyetin seyrine bağlı olarak ithalat talebinde gözlenen toparlanmaya rağmen mal ihracatındaki artışların çekirdek cari açık göstergelerindeki bozulmayı yavaşlattığı görülmektedir. Turizmde süregelen toparlanmaya ek olarak, mal ihracatındaki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir. Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını not etmiştir."

"İŞSİZLİK ORANLARI KADEMELİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Toplantı özetinde, iş gücü piyasasında ikinci ve üçüncü çeyrekte gözlenen iyileşmenin dördüncü çeyrek itibarıyla devam etmesinin, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna dair değerlendirmeleri teyit ettiği belirtildi.

Bu dönemde, hizmet ve inşaat sektörlerinde istihdamın arttığı, sanayi sektöründe istihdamın bir önceki döneme göre değişmediği kaydedilen özette, anket verilerinin, istihdam artışlarının ve işsizlik oranlarındaki düşüşün devam edeceğine işaret ettiği vurgulandı.

Özette, "Kurul, iş gücüne katılım oranındaki artış eğilimi nedeniyle istihdam artışlarının işsizlik oranlarına yansımasının nispeten sınırlı kaldığının altını çizmiştir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarının kademeli bir biçimde düşmeye devam edeceği öngörülmektedir. Özetle, son dönemde açıklanan veriler, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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