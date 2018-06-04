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Merkez Bankası piyasaya 28 milyar lira verdi

04.06.2018 - 12:29
Merkez Bankası piyasaya 28 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 28 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 962 lira verdi. İhaleye 58 milyar 477 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti. 


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