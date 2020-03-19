Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu ertelendi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, 20 Mart tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısını Corona virüs sebebiyle erteledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesine İlişkin Basın Duyurusu

COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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