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Merkez Bankası o kurumlardan belge isteyebilecek

19.09.2018 - 08:23 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası o kurumlardan belge isteyebilecek

Merkez Bankası, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere belediye, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve üniversitelerden bilgi ve belge isteyebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TCMB, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere bildirimle yükümlü olan gerçek kişiler ile banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişiler, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge isteyebilecek.

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Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için de takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacak.

Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri ise finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacak.

Sistemin işletimi, banka adına ve vereceği talimatlar doğrultusunda destek kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecek. Destek kuruluşları, sistemdeki bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlü olacak.

Sistem kullanıcıları, sistemin genel ağ sitesi üzerinden elektronik imza oluşturma aracı ile veya sistemde belirlenen güvenlik adımları izlenerek kayıt olarak aktif kullanıcı olacak. Sistemin MERSİS entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak getirilecek.

Merkez Bankası, sisteme ilişkin bildirim ve denetim ile ilgili süreleri, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu, denetlenmesi gereken veri formu kalemlerini veya sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkili olacak. 


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