Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez Bankası yılın ilk Para Politikası Kurulu’nu bugün topluyor. Piyasa, kurdaki yükselişe rağmen Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapmayacağı görüşünde. Bankacılar, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu korumasını bekliyor.

Kurlarda son günlerde yaşanan yükselişin, Merkez Bankası’nın faiz artırım kararına yetecek düzeyde olmadığı belirtiliyor. O nedenle bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın faizde bir değişiklik yapmayacağı yönündeki piyasa tahminleri değişmedi.

Piyasada yüzde 100’e yakın oranda, faizde değişiklik olmayacağı beklentisi hakim. Bugünkü Merkez Bankası toplantısından faiz artışı çıkmayınca kurların biraz daha yukarı çıkabileceği ancak fazla tırmanmadan yeniden sakinleşeceği beklentisi olduğunu da eklemek gerekiyor. Örneğin toplantıya kadar 3.82 TL’ler düzeyinde bir dolar kuru varsa, bunun 3.86-3.87 TL’lere kadar çıkabileceği, oralarda durup, diğer şartlara göre bir miktar daha aşağı gelebileceği söyleniyor. Özetle; çok önemli bir riskin realize olmaması halinde kurlardaki oynamanın bu şekilde devam edeceği beklentisi yaygın.

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Son günlerdeki kur artışının Afrin harekatı beklentisiyle çıktığını, bu nedenle olumsuz ayrıştığımızı kaydeden bir bankacı, ancak bunun ötesine geçilip sıcak çatışmanın olacağının beklenmediğini söyledi. Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye bakışı sorduğumda ise genelde olumlu bakışın sürdüğünün kaydetti. Yılbaşından bir-iki gün sonra sıcak para akışının durduğunu, özellikle siyasi riskler nedeniyle bekleme dönemi yaşandığını kaydeden bankacı, “Türkiye’nin ABD ile çelişkisinin dozuna bakılıyor. Bırakın sıcak çatışmayı Türkiye’nin ABD ile politik çatışmayı bile sertleştirebileceği pek sanılmıyor. Bunun yanında büyümenin ciddi oranlarda düşüşüne izin verilmeyeceği, Merkez Bankası’nın ise çok sıkı olmadan durumu idare eden tavrına devam edeceği beklentisi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bu beklentilerin Türkiye’ye sıcak para girişi için yeterli olduğunu kaydeden aynı bankacı, “Çok radikal değişiklik olmazsa, Türkiye’ye sıcak para girişi aralıklarla devam eder, çok büyük bir sorun olmaz gibi gözüküyor” dedi. Afrin’deki hareketin piyasada sinirleri biraz gerdiğini kaydeden başka bir aracı kurum yetkilisi ise piyasaların çok daha tırmandırmadan bu işin çözüleceğine inandığını kaydetti. Piyasalardaki çoğunluğun “Türkiye’nin biraz itiraz edebileceğini ama radikal bir karşı çıkış gösteremeyeceği” inancında olduğunu da sözlerine ekledi.

KUR ARTIŞININ NEDENİ SİYASİ

Bir başka bankacı ise son günlerdeki kur artışında Merkez’in politikalarının etkisi bulunmadığını tümüyle siyasi kaygılardan kaynaklandığını, bu nedenle Merkez’in buna tepki vermesinin beklenmediğini söyledi.Faiz oranlarının hâlâ yüksek sayılabileceğini kaydeden aynı bankacı, enflasyonun yüzde 15’lere kadar çıkacağını bekleyenler bulunduğunu ama sayısının az olduğunu söyledi. Buna karşılık enflasyonun yeniden tek haneye inmesini bekleyenlerin sayısının da bir hayli azaldığını kaydeden bankacı, bu seviyelerde, birkaç puan aşağı ve yukarısında seyredeceği beklentisi olduğunu, mevcut faiz oranlarının da buna yetebileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Bankacıların yüzde 90’ından fazlası PPK toplantısından faiz artışı çıkmasını beklemiyor. Buna karşılık büyük bir çoğunluk, PPK metninde yine, “gerekirse paranın daha da sıkılaştırılacağı” mealinde bir açıklama notu göreceklerini tahmin ediyor.

Bu arada piyasaların asıl beklentisinin 30 Ocak’ta Merkez Bankası Başkanı’nın açıklayacağı Enflasyon Raporu olduğunu söylemek gerekir. Bu yıl sonu için belirlenen yüzde 7’lik enflasyon hedefinin değiştirilmesi beklenirken, başkanın vereceği mesajların da önemli olacağı kaydediliyor.

KEŞKE KÜÇÜK DE OLSA ARTTIRILSA

Bankacıların beklentisi yukarıda belirttiğim bu yönde ama “Doğrusu bu mu?” diye sorarsanız yanıt olumlu değil. Bankacıların bir bölümü “Keşke” diye söze başlayıp, “Ocak ve Mart aylarında, küçük de olsa, faiz arttırımları yapılsa” diyorlar. Bu takdirde enflasyonla mücadele konusunda çok daha ciddi bir mesajın verilmiş olacağını, “Temkinli ve enflasyonla gerçekten mücadele etmeye niyetli Merkez Bankası yönetimi” algısının oluşumuna büyük katkı vereceğini belirtiyorlar. Her ne kadar Merkez Bankası anketlerinde 12 ve 24 aylık enflasyon beklentileri, çok küçük de olsa, gerileme gösterse de orta vadede enflasyon sorunun devam ettiğinin herkes tarafından görüldüğünü kaydeden bir bankacı, “Küçük oranlı faiz artışlarının bile hem piyasa güveninde önemli rol oynayacağını, hem de kurlardaki artışı engelleyebileceğini” söyledi. Aynı bankacı “yapar mı?” diye sorduğumuzda, böyle bir hareket beklemediğini de ifade etti.