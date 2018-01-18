Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre; banka beklentiler dahilinde faize dokunmadı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutuldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.