Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, piyasa beklentisi dahilinde faize dokunmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 ve geç likidite penceresi (GLP) faizi de yüzde 12.25 seviyesinde kaldı.

##$HABER_1441548$##

SIKI DURUŞ SÜRECEK

Para politikası metninde şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."