Merkez Bankası faize dokunacak mı? Ekonomistler değerlendirdi

Ekonomistler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararını değerlendirdi, ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 27 Temmuz'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor. TCMB'nin 27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına yönelik AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Buna göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyor.

TCMB, bir önceki PPK toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını ise yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.