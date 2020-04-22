Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde 100 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 8.75 seviyesine çekti. Beklenti yüzde 9.25 seviyesine çekmesi yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı kaydedildi.

Duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir."

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ"

Duyuruda, enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği bildirildi.

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanan duyuruda, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

MERKEZ’İN ENFLASYON KONUSUNDA ELİ RAHAT

Eda Karadağ - İntegral Yatırım

TCMB’nin beklenen faiz kararı açıklandı. Piyasaların beklentisi bu toplantıda 50 baz puanlık bir indirime gitmesi yönündeydi ancak beklentilerinde üzerinde 100 baz puan ile faiz oranını yüzde 9.75’ten yüzde 8.75’e indirmiş oldu. Aslında çok sürpriz yorumlanmamalı çünkü hafta sonu TCMB Başkanı M. Uysal yapmış olduğu açıklamalarında, son dönemdeki gelişmelerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını belirtmişti. Dolayısıyla bu açıklamalar bu toplantıya yönelik faiz indirimi beklentisini daha da güçlendirdiği için 100 baz puan piyasalarda şok etkisi yaratmadı.

Salgın nedeniyle küresel büyümede zayıflama sürüyor. Emtia tarafındaki sert düşüşün enflasyon açısından olumlu olması aslında bugünkü kararda Merkez’in elini rahatlattı ve beklentilerin üzerinde de bir indirime gitmiş oldu. Karar metninde, son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından izlendiğine vurgu yapılıyor. Mart ayındaki metinle arasında çok ciddi farklılıklar yok. Zaten TCMB gevşeme yönünde adımlarını sürdürüyor. Hem önceliği fiyat istikrarını sağlamak sonrasında finansal sistem içerisinde oluşacak nakit akışını önlemek adına gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Kısacası, bu dönemde TCMB piyasada aktif rol oynamaya devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi belki ilerleyen günlerde enflasyon raporunda 12 aylık dönem için aşağı yönde bir revizyona gitme ihtiyacı doğurabilir. Her ne kadar Covid19 nedeniyle dünya genelinde makro ekonomik göstergelerde bozulmalar başlasa bile petroldeki görünüm bizim içeride enflasyonda aşağı yönde bir baskıya neden olduğu için bu durum ilerleyen dönemde Merkez’in elini biraz daha rahatlatabilir. Diğer yandan, aslında bu dönemde yurt içi harcamalardaki düşüşünde etkisi, mart ve nisan ayı enflasyonlarında bir miktar düşüşe neden olabileceğini de beklemekteyiz.

Sonuç olarak, TCMB piyasayı yakından izliyor. Enflasyon her zamanki gibi gündemde. Ancak şimdilik enflasyon özelinde ciddi bir sorun yok. Merkez, piyasalarda oluşabilecek olası panik havasında tansiyonu dindirmek için aktif bir şekilde rol oynamaya devam edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Karar öncesinde, dolar kurunda bir oynaklık vardı ama bunu karara bağlamak yanlış olur. Dış etkenler ve kendi risklerimiz nedeniyle kurda zaten geri çekilmeler sınırlı kalıyordu. Merkez’in kararının fiyatlar içerisinde olduğunu düşünüyoruz dolayısıyla karar sonrası yeni bir hareket görülmedi ve hatta kurda bir gevşemeye de neden olmadı. Kur için kritik seviyelerdeyiz özellikle 7.00 TL seviyesinin üzerine doğru tepkilere karşı dikkatli olunmalı. Borsa İstanbul içinse bugün 98 bin seviyesinin üzerinde seyirler izleniyor. Şimdilik borsa içinde olumsuz bir karar değil. Borsa için bugün 98 bin seviyesinin üzerinde kalıp kalmaması önemli olacaktır.

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