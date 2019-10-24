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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

24.10.2019 - 14:01 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek; yüzde 16.50'den yüzde 14.00'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den yüzde 14.00'e çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, son dönemde edinilen verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Öncü göstergelerin iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü kaydedilen duyuruda, sanayi üretiminin, son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık sergilemekle birlikte ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını koruduğu vurgulandı.

Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisinin sürdüğü, küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi kısmen yavaşlattığı aktarılan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi: "Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının azalarak da olsa süreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve enflasyona dair aşağı yönlü riskler belirginleşirken, gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. "

"MEVCUT PARA POLİTİKASI DURUŞU HEDEFLENEN DEZENFLASYON PATİKASIYLA BÜYÜK ÖLÇÜDE UYUMLU"

Faiz kararı duyurusunda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği bildirildi.

Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu belirtilen duyuruda, eylül ayında tüketici enflasyonunun güçlü baz etkisiyle de birlikte özellikle temel mal ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilediği hatırlatıldı.

Duyuruda, iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyinin enflasyondaki düşüşü desteklediği vurgulandı.

Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi: "Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
Para Politikası Kurulu toplantı özeti, 5 iş günü içinde yayımlanacak.


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