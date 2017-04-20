‹ Önceki Haber Deutsche Bank: TL daha çok değer kazanabilir Deutsche Bank: TL daha çok değer kazanabilir Sonraki Haber › Borsa İstanbul 92 bin puanı aştı Borsa İstanbul 92 bin puanı aştı

Merkez Bankası faiz artıracak mı?

20.04.2017 - 14:51

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Uzmanların beklentisi ise, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde...

Referandum sonrası Merkez Bankası'nın ne yönde politika izleyeceği merak konusu olurken, piyasalarda gözler 26 Nisan'da açıklanacak olan faiz kararında... HSBC'ye göre, Merkez Bankası bu toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyecek ve sıkı likidite duruşunu sürdürecek. HSBC'den Melis Metiner yolladığı bir notta "TL'de sert düşüş olmadıkça faiz artırımına gitmesini beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Metiner; dengesiz, tüketim odaklı büyümenin enflasyonist baskıların ve cari açığın daha da artmasına neden olabileceğini belirtti.

TL bugün dolar karşısında değer kazanırken 10 yıllık tahviller 2. günde de yükseldi. Döviz piyasaları jeopolitik riskler ve Fransa'daki seçimlere dair riskle karışık seyrederken TL dolar karşısında güçlü kaldı. Bu arada Türkiye'de Tüketici Güven Endeksi Nisan'da 71.3 ile Ekim 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Deutsche Bank: TL daha çok değer kazanabilir Deutsche Bank: TL daha çok değer kazanabilir Sonraki Haber › Borsa İstanbul 92 bin puanı aştı Borsa İstanbul 92 bin puanı aştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
92.039 Değişim: 1,36% Hacim : 4.823 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 91.148 20.04.2017 Yüksek 92.117
Açılış: 91.166
3,6499 Değişim: -0,63%
Düşük 3,6270 20.04.2017 Yüksek 3,6784
Açılış: 3,67295
3,9185 Değişim: -0,43%
Düşük 3,9043 20.04.2017 Yüksek 3,9429
Açılış: 3,93535
150,20 Değişim: -0,68%
Düşük 149,14 20.04.2017 Yüksek 151,38
Açılış: 151,22
1,0727 Değişim: 0,15%
Düşük 1,0709 20.04.2017 Yüksek 1,0777
Açılış: 1,07108
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.