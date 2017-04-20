Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Uzmanların beklentisi ise, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde...

Referandum sonrası Merkez Bankası'nın ne yönde politika izleyeceği merak konusu olurken, piyasalarda gözler 26 Nisan'da açıklanacak olan faiz kararında... HSBC'ye göre, Merkez Bankası bu toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyecek ve sıkı likidite duruşunu sürdürecek. HSBC'den Melis Metiner yolladığı bir notta "TL'de sert düşüş olmadıkça faiz artırımına gitmesini beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Metiner; dengesiz, tüketim odaklı büyümenin enflasyonist baskıların ve cari açığın daha da artmasına neden olabileceğini belirtti.

TL bugün dolar karşısında değer kazanırken 10 yıllık tahviller 2. günde de yükseldi. Döviz piyasaları jeopolitik riskler ve Fransa'daki seçimlere dair riskle karışık seyrederken TL dolar karşısında güçlü kaldı. Bu arada Türkiye'de Tüketici Güven Endeksi Nisan'da 71.3 ile Ekim 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.

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