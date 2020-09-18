‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nden Kovid-19 aşısı alım adımı Avrupa Birliği'nden Kovid-19 aşısı alım adımı Sonraki Haber › Bakan Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye Bakan Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketi yayımlandı

18.09.2020 - 15:37
Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketi yayımlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ağustos'ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,3428'den 7,5990'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,6751'den 7,9372'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,8 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara indi.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 8,62 OLDU

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,6'dan yüzde eksi 1,5'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 9,43'ten yüzde 10,58'e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 9,38 olarak kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: 0,12% Hacim : 12.835 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.110 18.09.2020 Yüksek 1.116
Açılış: 1.113
7,5676 Değişim: 0,28%
Düşük 7,5327 18.09.2020 Yüksek 7,5788
Açılış: 7,5467
8,9713 Değişim: 0,19%
Düşük 8,9268 18.09.2020 Yüksek 8,9945
Açılış: 8,9539
475,31 Değişim: 0,76%
Düşük 471,17 18.09.2020 Yüksek 477,47
Açılış: 471,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.