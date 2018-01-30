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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

30.01.2018 - 10:35 | Son Güncelleme : 30.01.2018 - 10:54

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7'den, yüzde 7.9'a yükselttiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2018 yılı enflasyon raporunun ilkini açıklıyor. Çetinkaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor

*Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları istikrarlı bir şekilde devam etti 

*Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faizlerindeki artışlar sınırlı kaldı

*Cari işlemler dengesinde yılın son çeyreğinde sınırlı bir bozulma oldu

*Döviz likiditesini destekleyici çeşitli önlemler aldı

*2018 yılında ihracatın büyümeye desteğini sürdürmesini bekliyoruz

*Tüketici kredileri artış hızında ılımlı bir gerileme oldu

*Toplam kredi büyümesi hızı yatay seyretti

*Tüketici enflasyonu son çeyrekte ekim öngörülerinin üzerinde gerçekleşti

*Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu

*Yıllık büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı 

*İthalatta ivme kaybı gözlemliyoruz

*İktisadi faaliyet 2017 son çeyrekte de gücünü korudu

*2018 yılında ihracatın büyüme desteğini sürdürmesini bekliyoruz

*Merkez bankası 2018 ham petrol fiyat tahmini 66 dolar, önceki 56 dolar

*Gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak koruduk

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 7.9

*Merkez bankası 2018 yıl sonu tüfe tahmini yüzde 7,9, önceki yüzde 7

*Merkez bankası 2019 yıl sonu tüfe tahmini yüzde 6,5, önceki yüzde 6

*Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor 


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