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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

01.11.2017 - 10:46 | Son Güncelleme : 01.11.2017 - 11:03

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8.7'den, yüzde 9.8'e yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2017 yılı dördüncü enflasyon raporunu sundu. 2017 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.7'den yüzde 9.8'e, 2018 yüzde 6.4'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 9,3 ila yüzde 10,3 aralığında orta noktası yüzde 9,8, 2018 yılı sonunda ise yüzde 5,5 ila yüzde 8,5 aralığında orta noktası yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. 

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Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda yüzde 7’ye, 2019 yıl sonunda ise yüzde 6ya geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

Başkan, 2017'nin enflasyon dinamikleri açısından zor bir yıl olduğunu, Aralık'tan itibaren enflasyonda düşüşün başlayacağını belirtti. 


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