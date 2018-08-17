Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! Buna göre dolar...

Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği ağustos ayı beklenti anketi açıklandı. Anket sonucuna göre, 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 5.9663 TL oldu. 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 16.45 oldu.

Ağustos ayı beklenti anketinde 2018 yıl sonu enflasyon tahmini bir ayda 257 baz puan artışla yüzde 16,45'e çıktı.

12 ay sonrası enflasyon tahmini 189 baz puan artarak yüzde 12,96'ya çıkarken 24 ay sonrası tahmin çift haneye yükseldi.

Dolar/TL için beklenti de yükselirken büyüme tahminlerinde bozulma dikkat çekti.

DOLAR/TL'DE YIL SONU BEKLENTİSİ 5,96

Beklenti anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisi 4,8328'den 5,9663'e yükseldi.

Cari ay sonu dolar kuru beklentisi Ağustos'ta 5,8906 oldu.

Temmuz'da tarihte ilk kez 5'i aşan 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi de 5,0592'den 6,2948'e yükseldi.

Önceki aya göre artış 1,23 lira.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Yıl sonu büyümesi için anketin 61 katılımcısının beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi.

Katılımcıların bir sonraki yıl için beklentileri de yüzde 4'teb yüzde 3,52e düştü. Cari yıla ait büyüme beklentisi Mayıs ayı anketiyle 2018'de ilk kez gerilemişti ancak bu düşüş 0,1 puan ile sınırlıydı.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Aağırlıklı ortalama fonlama maliyeti için tahminler cari ay için yüzde 18,32'den yüzde 18,71'e çıkarken 12 ay sonrası için beklenti yüzde 16,79'dan yüzde 18,13'e tırmandı.

Öte yandan ayı beklenti üç ay sonrası için yüzde 18,55'ten yüzde 20,51'e çıktı.

BIST repo ve ters repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 18,22'den yüzde 19,19'a yükseldi.

3 GRUPTA 61 KATILIMCI

TCMB Beklenti Anketi'ne Ağustos'ta reel sektörden 10, finansal sektörden 47, profesyonel gruptan da 1'i öğretim üyesi ve 2 gazeteci ile 1'i diğer gruptan olmak üzere toplam 61 katılımcı yanıt verdi.