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Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan swap açıklaması

19.04.2020 - 15:18
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan swap açıklaması | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Uysal, ''Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor'' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları şöyle:

Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda... Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var


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