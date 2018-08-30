Merkez Bankası başkan yardımcısı istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Erkan Kilimci'nin görevinden istifa ettiği ve yeni dönemde Kalkınma Bankası'nda görev alacağı öğrenildi. Kilimci, Mayıs 2016'da Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine başlamıştı.

Reuters haber ajansı, konuya ilişkin haberinde söz konusu istifayı, 30 Ağustos nedeniyle Merkez Bankası yetkililerine doğrulatamadığını belirtti.

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.