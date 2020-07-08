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Merkel'den kurtarma programında anlaşma çağrısı

08.07.2020 - 17:18
Merkel'den kurtarma programında anlaşma çağrısı | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakanı Merkel, "Kurtarma fonu ve gelecekteki bütçe konusunda zaman kaybetmemeli ve hızlı biçimde anlaşma sağlamalıyız." dedi.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşma yaptı.

Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri ilk dış seyahatini Brüksel'e gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Almanya dönem başkanlığının temel haklar, uyum, iklim değişikliğini önleme, dijitalleşme gibi alanlara odaklanacağını bildirdi.

AB'nin salgın nedeniyle tarihindeki en ciddi sınama ile karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

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Merkel, salgın nedeniyle demokrasinin prensiplerinden ödün verilmemesi gerektiğine işaret ederek, Avrupa'da özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi temel hakların korunmasının önemini vurguladı.

"EKONOMİK TOPARLANMAYA ODAKLANMALIYIZ"

Üye ülkelerin birlik olması ve birbirini desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Merkel, "Salgın nedeniyle ekonomimiz ciddi biçimde sarsıldı. Milyonlarca kişi işini kaybetti. Ekonomik toparlanmaya odaklanmalıyız." dedi.

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı AB'nin gelecekteki bütçesine entegre bir kurtarma fonu kurulmasının teklif edildiğini hatırlatan Merkel, "Bu konu, AB Konseyi'nde liderler tarafından tartışılacak. Kurtarma fonu ve gelecekteki bütçe konusunda zaman kaybetmemeli ve hızlı biçimde anlaşma sağlamalıyız. Umarım yaz tatili öncesinde bir anlaşma sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Merkel, AB ülkelerinin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI SENARYOSUNA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

AB ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkileri şekillendirecek müzakerelerde henüz fazla ilerleme sağlanmadığını vurgulayan Merkel, "Anlaşma sağlanamaması senaryosuna hazırlıklı olmalıyız." dedi.

"BEKLENTİLER YÜKSEK"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de Almanya dönem başkanlığından beklentilerin yüksek olduğunu, Kovid-19 krizinin ekonomik ve sosyal zorluklar ortaya çıkardığını söyledi.

Avrupa'da son 6 ayda Kovid-19 nedeniyle 100 binden fazla can kaybı olduğunu hatırlatan Von der leyen, AB ekonomisinin bu yıl yüzde 8'den fazla küçülmesini beklediklerini aktardı.

Von der Leyen, "Kurtarma programı ve gelecekteki bütçe, uzun vadeli hedeflerimizin en önemli araçlarıdır. Bu konularda birkaç hafta içinde anlaşma sağlamak gerekiyor." dedi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Merkel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AP Başkanı David Sassoli, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB üyesi ülkelerin liderleri 17-18 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvede, salgın nedeniyle AB Komisyonu'nun hazırladığı toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027 bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağını tartışacak.


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