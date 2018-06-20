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Merkel ve Macron kritik konuda anlaştı

20.06.2018 - 14:34
Merkel ve Macron kritik konuda anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron euro bölgesi için bütçe oluşturma konusunda anlaşarak ortak para birimi euro için "yeni bir sayfa" açtılar. Ancak iki lider üzerinde 19 ülkeden oluşan euro bölgesinin diğer üyeleriyle birlikte çalışılacak olan bütçenin ayrıntılarını açıklamadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ile Avrupa Birliği (AB) için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni sayfa açtıklarını söyledi. Merkel, Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Alman-Fransız ortak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Macron ile ortak basın toplantısı yaptı.

"Avrupa Birliği için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni bir sayfa açıyoruz." diyen Merkel, dünyada ortaya çıkan yeni sınamalara karşı Avrupa'nın ortak cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, toplantıda özellikle dış, güvenlik ve savunma politikaları, göç, ekonomi ve rekabet edilebilirlik olmak üzere dört konuyu ele aldıklarını ifade etti. 

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AB ülkelerinin dış, güvenlik ve savunma alanında daha fazla birlikte çalışması gerektiğini belirten Merkel, bundan dolayı savunma alanındaki yapısal iş birliğini "Avrupa müdahale inisiyatifi" ile genişletmek istediklerini, böylelikle ortak stratejinin sadece silah sistemlerinin geliştirmede değil, askerlerin görevlendirilmesinde de uygulanabileceğini kaydetti.

Merkel, hızlı değişen dünyada AB'deki ortak dış ve güvenlik politikasının daha güçlü bir şekilde ortaya konması gerektiği konusunda Macron ile hemfikir kaldıklarını aktardı.

Göç konusunu "AB'nin ortak sınaması" olarak gördüklerini dile getiren Merkel, bu alanda ilk önce göçün sebeplerini ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek istediklerini söyledi.

Merkel, sığınmacılara ilişkin AB ülkeleri arasında koordinasyon sağlanmasından yana olduklarını, ancak bunun zor olduğunun altını çizdi.

Bu alanda ikili işbirliklerin yapılabileceğini ifade eden Merkel, "Ancak buradaki hedef Avrupa'nın buna ortak cevap vermesi." yorumunu yaptı.

AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’i daha fazla destekleyeceklerini belirten Merkel, AB'de iltica başvurularına bir standart getirilmesini istedi.

Merkel, Macron ile sığınmacılardan etkilenen ülkelere daha fazla destek verilmesinden yana olduklarını ifade ederek, AB'ye üye tüm ülkelerinin dayanışma göstermeleri gerektiğini kaydetti. 

Ekonomi alanında ise iyi bir çözüm bulduklarını söyleyen Merkel, "Euro bütçesi için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Böylelikle Euro Bölgesi’nde yatırımları artıracaklarını belirten Merkel, Avrupa İstikrar Mekanizmasını (ESM) da "Avrupa Para Fonuna" doğru geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 

Merkel, Avrupa’daki banka sektörünün krizlere karşı dayanıklı olması konusunda da yeni öneriler getirdiklerini anlattı.

AB'de yapısal reformlar konusunu da ele aldıklarını aktaran Merkel, AB'de görev yapan komiserlerin sayısının azaltılması konusunda Macron ile aynı görüşte olduklarını söyledi.

Merkel, Macron ile kapsamlı bir uzlaşmaya vardıklarını, Avrupa için önemli bu konularda gelecek dönemde diğer AB ülkeleriyle üzerinde çalışılacağını belirterek, 2018’in sonuna kadar somut sonuçlar elde etmek istediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçten dolayı Almanya’da suç oranının arttığı iddiasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, Almanya İçişleri Bakanının kısa süre önce suç istatistik raporunu açıkladığını belirterek, "Biz orada hafif olumlu gelişmeler görüyoruz." dedi. 


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