‹ Önceki Haber Bağlıkaya: TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak Bağlıkaya: TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

Merkel: Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır

02.10.2019 - 09:02
Merkel: Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakanı Merkel, ABD ile Çin arasında ticari gerginliğin çözüme ulaşması için hala bir umut bulunduğunu belirterek, "Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Direktör Vekili David Lipton, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, artan küresel ticari gerginlikler ile ekonomik ve politik belirsizlikler konusuna değindi.

##$HABER_1457721$##

Merkel, Brexit müzakerelerinin uzamasının küresel ekonomiye zarar veren ticari gerilimlerin artmasında rolü olduğuna dikkati çekerek, "Üç yıldır düzenli bir Brexit için pazarlık yapıyoruz. Brexit’in 31 Ekim'de gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünüzde büyük bir belirsizlik oluşturuyor. İnsanlar hala tedarik zincirlerinin nasıl işleyeceğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merkel, İngiltere’nin AB’den çıkışındaki belirsizliğin ülkenin küresel bir oyuncu olmasından dolayı küresel ekonomi için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

ABD-Çin ticaret gerginliğine işaret eden Merkel, "Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır. Açıkçası, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, ticaret konusunda şu anda sıkıntılı durumdalar. Her iki tarafın uzlaşma için çalışması gerekiyor ve bir çözüme ulaşılması için hala umut var. Bu açıkça belirsizlikleri azaltmaya ve onları etkisiz hale getirmeye yönelik çok katkı sağlar." diye konuştu.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.125 Değişim: 0,24% Hacim : 2.675 Mio.TL Son veri saati : 11:15
Düşük 103.268 02.10.2019 Yüksek 104.370
Açılış: 103.832
5,7407 Değişim: 0,28%
Düşük 5,7122 02.10.2019 Yüksek 5,7514
Açılış: 5,7245
6,2696 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2474 02.10.2019 Yüksek 6,2852
Açılış: 6,2588
273,25 Değişim: 0,41%
Düşük 271,26 02.10.2019 Yüksek 274,29
Açılış: 272,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.