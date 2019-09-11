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Merkel: Ticaret savaşları ihracatımızı etkiliyor

11.09.2019 - 13:11
Merkel: Ticaret savaşları ihracatımızı etkiliyor | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakanı Merkel, "ABD-Çin ticaret savaşları yüzünden uluslararası bir belirsizlik içerisindeyiz. Tabii ki bu durumdan ihracatımızda etkileniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ticaret savaşlarından kendi ülkesinin de olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "ABD-Çin ticaret savaşları yüzünden uluslararası bir belirsizlik içerisindeyiz. Tabii ki bu durumdan ihracatımızda etkileniyor" dedi.

Birleşik Krallık-Alman İş İnsanları Derneği geçtiğimiz ay Almanya'yı Çin-ABD ticaret savaşları ve anlaşmasız Brexit sebebiyle yaşanabilecek durgunluk sebebiyle uyarmıştı.

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Brexit'in de ekonomileri için belirsizlik yarattığını ifade eden Merkel, "Anlaşmalı Brexit için hala inancımız var ve Alman hükümeti olarak bunun için son günlerde yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Ama aynı zamanda anlaşmasız Brexit'e de hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Merkel'in açıklamasından bir ay önce Federal İstatistik Ofisi, Almanya'nın anlaşmasız Brexit ve ticaret savaşları sebebiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.9 büyüyen gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 0.4 büyümeye gerilediğini açıklamıştı.


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