Merkel ile Johnson bir araya geliyor | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakanı Merkel ve İngiliz Başbakanı Johnson yakında görüşecek.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yakında görüşme yapılmasının planlandığını ve ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti. Seibert basın toplantısında yaptığı açıklamada Alman hükümetinin hala düzenli Brexit'i desteklediğini ve anlaşmasız Brexit'in kimsenin çıkarları olmadığını söyledi.

##$HABER_1456818$##

Müzakereler olmadan geçen her günün anlaşmasız Brexit riskini arttırıp artırmadığı sorulduğunda Seibert "Kolay olmayacak" dedi.