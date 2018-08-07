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Mercedes-Benz Türk'ün savunması alınacak

07.08.2018 - 10:04 | Son Güncelleme :
Mercedes-Benz Türk'ün savunması alınacak

Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı, 8 Ağustos'ta yapılacak.

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