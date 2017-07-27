Merakla beklenen karar açıklandı

Merkez Bankası beklentiler dahilinde faize dokunmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini de yüzde 7.25, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini yüzde 12.25'te sabit tuttu.

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Reuters anketine katılan 15 kurumun tamamı kısa vadeli faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

PPK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

BİR SONRAKİ ADIM AŞAĞI YÖNLÜ OLUR

Işık FX Araştırma Uzmanı Zülküf Aydemir, "Dün sürprizin çıkmadığı FOMC toplantısının ardından eli biraz daha rahatlayan TCMB, piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişime gitmedi. Ocak ayından bu yana kullanmadığımız repo faiz oranı yüzde 8.00, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faiz oranı yüzde 9.25, neredeyse Merkez’in politika faizi haline gelen geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 12.25’te sabit tutuldu" dedi.

Aydemir değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Karar metnine bakacak olursak en ufak bir değişimin olmadığını görüyoruz. Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaşma yapılacağı belirtilmiş. Ekstra bir şok olmadığı müddetçe TCMB’nin faizlerde bir sonraki adımının aşağı yönlü olacağını söyleyebilirim. Zira küresel likidite koşullarının faiz indirimine müsait olduğu bu son dönemde de para politikasının sıkı tutulması, enflasyon ve beklentilerin istenilen düzeye gelene kadar sürdürüleceği anlamına geliyor. Enflasyon tarafına bakacak olursak, Nisan’daki zirvenin ardından Haziran’da yüzde 10.9 olarak açıklandı. Temmuz’daki baz etkisiyle yüzde 10’nun altına düşme ihtimalimiz var. Eylül, Ekim gibi tekrardan yükselişe geçecek olsa da, yılsonu tek hanede tamamlanabilir. Bu çerçevede TCMB, enflasyondaki düşüş trendini göz önünde bulundurarak önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebilir. Fakat bu indirimin ana faiz oranları üzerinden olmayacağını düşünüyorum. Ocak ayında “örtülü” bir şekilde faiz artırımına giden TCMB’nin, yine “örtülü” bir şekilde faiz indirimine gitmek isteyebilir. Burada fonlama kompozisyonu önemli olacak. Şu an için gecelik borç verme ve GLP’den fonladığı bankaları, faizleri aşağı çekmek istediğinde bu limitleri değiştirerek veya 1 haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetinde indirime gidilebilir. Bu hem piyasanın tepkisini ölçmek adına hem de piyasadaki TCMB algısı adına önemli olacaktır"