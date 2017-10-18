‹ Önceki Haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye sevindirici haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye sevindirici haber Sonraki Haber › Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı

Memurun fazla mesai ücreti yükselecek

18.10.2017 - 12:15

Devlet memurlarının 1 lira 83 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7,6 artışla 1 lira 97 kuruşa yükselecek - Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,08 lira fazla mesai alacak

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 14 kuruş artarak 1 lira 97 kuruşa yükselecek.

AA muhabirinin 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7,6 artış gösterecek. 1 lira 83 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2018'den itibaren 1 lira 97 kuruş olarak uygulanacak.
 
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,93 lira yerine 2,08 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$ 

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2,08 lira fazla çalışma ücreti alacak.
 
DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 1,97 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak. 

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3,40 lira ödemede bulunulacak. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,97 lira ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,40 lira ödemede bulunulacak. 

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 63 liradan 67,40 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 57,5 liradan 61,50 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 36,25 lira yerine 38,75 lira ödenecek. 

2018 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'na göre çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler TL Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40 Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları 61,50 

Memur ve Hizmetlilerden; 

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60 
Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15 
Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85 
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75 
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50'nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5. Bentlerindeki Personel 
Kadro derecesi 1-4 olanlar 15,80 
Kadro derecesi 5-15 olanlar 15,25 


Etiketler

  • memur
  • ücret
  • tazminat
  • mesai
‹ Önceki Haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye sevindirici haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye sevindirici haber Sonraki Haber › Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.200 Değişim: 0,20% Hacim : 2.100 Mio.TL Son veri saati : 13:55
Düşük 107.029 18.10.2017 Yüksek 107.579
Açılış: 107.485
3,6836 Değişim: 0,49%
Düşük 3,6634 18.10.2017 Yüksek 3,6869
Açılış: 3,66575
4,3304 Değişim: 0,36%
Düşük 4,3102 18.10.2017 Yüksek 4,3328
Açılış: 4,31485
151,55 Değişim: 0,05%
Düşük 151,30 18.10.2017 Yüksek 151,92
Açılış: 151,46
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.